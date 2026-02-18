- Дата публикации
Она красавица, как и мама: Хилария Болдуин вышла в свет со старшей дочерью — 12-летней Кармен
Дочь звездной пары начала выходить в свет.
Хилария Болдуин — мама семерых детей, невероятная красавица и успешная бизнес-леди. На этой неделе она посетила светское мероприятие в Нью-Йорке, посвященное завершению Недели моды, которое было организовано изданием Gurus Media.
Хилария, которая также недавно стала одной из героинь обложек и дала интервью Gurus, была одной из почетных гостей вечеринки на которую пришла в особой компании — взяла с собой старшую дочь Кармен.
12-летняя девочка заметно повзрослела и стала красавицей как и ее знаменитая мама. Кармен надела платье в цветочный принт и гламурные балетки со стразами. Также девушка дополнила образ украшениями и сделала макияж.
Хилария же выбрала красное короткое платье с цветами на лифе и красные туфли-лодочки. Она добавила к луку украшения с бриллиантами и знаменитый браслет Cartier.
У Болдуинов есть еще четыре сына и две дочери. Также Алек Болдуин имеет дочь от предыдущих отношений с актрисой Ким Бейсингер — Айрленд Болдуин, которой уже исполнилось 30 лет.