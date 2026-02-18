ТСН в социальных сетях

Она красавица, как и мама: Хилария Болдуин вышла в свет со старшей дочерью — 12-летней Кармен

Дочь звездной пары начала выходить в свет.

Хилария и Кармен Болдуин

Хилария и Кармен Болдуин / © Getty Images

Хилария Болдуин — мама семерых детей, невероятная красавица и успешная бизнес-леди. На этой неделе она посетила светское мероприятие в Нью-Йорке, посвященное завершению Недели моды, которое было организовано изданием Gurus Media.

Хилария, которая также недавно стала одной из героинь обложек и дала интервью Gurus, была одной из почетных гостей вечеринки на которую пришла в особой компании — взяла с собой старшую дочь Кармен.

Хилария и Кармен Болдуин / © Getty Images

Хилария и Кармен Болдуин / © Getty Images

12-летняя девочка заметно повзрослела и стала красавицей как и ее знаменитая мама. Кармен надела платье в цветочный принт и гламурные балетки со стразами. Также девушка дополнила образ украшениями и сделала макияж.

Хилария же выбрала красное короткое платье с цветами на лифе и красные туфли-лодочки. Она добавила к луку украшения с бриллиантами и знаменитый браслет Cartier.

Хилария и Кармен Болдуин / © Getty Images

Хилария и Кармен Болдуин / © Getty Images

У Болдуинов есть еще четыре сына и две дочери. Также Алек Болдуин имеет дочь от предыдущих отношений с актрисой Ким Бейсингер — Айрленд Болдуин, которой уже исполнилось 30 лет.

Алек и Хилария Болдуин на мероприятиях (7 фото)

Алек Болдуин и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек Болдуин и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Хилария Болдуин / © Getty Images

Хилария Болдуин / © Getty Images

Алекс и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алекс и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Алек и Хилария Болдуин / © Associated Press

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

Алек и Хилария Болдуин / © Getty Images

