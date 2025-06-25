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- Шоу-бизнес
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Она красавица: Шарлиз Терон продемонстрировала два стильных лука в Нью-Йорке
Актриса продемонстрировала два совершенно разных образа. Выглядела она сногшибательно в каждом.
Шарлиз Терон, которой в августе этого года исполнится 50 лет, заметили папарацци в Нью-Йорке. Голливудская суперзвезда продемонстрировала на улицах города два роскошных образа, когда ходила на интервью.
Вначале ее подловили в трендовых широких белых брюках, которые она сочетала с бежевой блузкой от Bottega Veneta в стиле тренча. Стилист Шарлиз — Лесли Фремар — предложила ей дополнить наряд черными мюлями на каблуках, золотыми украшениями и большой сумкой бордового цвета, которая выполнена в intrecciata — особой техники плетения кожи, благодаря которой этот бренд стал узнаваем и получил мировое признание.
Второй образ актрисы включал мини-юбку в принт пейсли, которая подчеркивала ее роскошные ноги, а также объемный свитер. Ярким акцентом лука стали красные туфли от Chloe с множеством ремешков и пряжек.
Днем ранее Лесли Фремар подобрала для актрисы тоже наряд с мини-юбкой, но уже от Модного дома McQueen. Юбка была с бахромой, а носила Шарлиз ее в сочетании с грубыми туфлями в стиле фильма Mad Max.