Она красотка: 55-летнюю Дженнифер Энистон в бикини запечатлели на отдыхе

Дженнифер Энистон устроила себе небольшие новогодние каникулы и отправилась отдыхать в Мексику.
55-летнюю актрису запечатлели в Кабо-Сан-Лукасе, в Мексике. Папарацци сделали фото Дженнифер на пляже, а опубликовало его издание Daily Mail. Отдыхала Энистон со своим хорошим другом Джейсоном Бейтманом.
Актриса была одета в тот же купальник, который она носила 13 лет назад, когда отдыхала в том же курортном городе со своим тогдашним женихом Джастином Теру. Она надела солнцезащитные очки и распустила свои карамельные локоны, создав сдержанный отпускной образ.
Не секрет, что Энистон занимается спортом и много времени уделяет силовым тренировках. В своем блоге в Instagram актриса часто публикует видео, показывая, как она занимается спортом дома.
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