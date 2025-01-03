Она красотка: 55-летнюю Дженнифер Энистон в бикини запечатлели на отдыхе

Дженнифер Энистон устроила себе небольшие новогодние каникулы и отправилась отдыхать в Мексику.

55-летнюю актрису запечатлели в Кабо-Сан-Лукасе, в Мексике. Папарацци сделали фото Дженнифер на пляже, а опубликовало его издание Daily Mail. Отдыхала Энистон со своим хорошим другом Джейсоном Бейтманом.

Актриса была одета в тот же купальник, который она носила 13 лет назад, когда отдыхала в том же курортном городе со своим тогдашним женихом Джастином Теру. Она надела солнцезащитные очки и распустила свои карамельные локоны, создав сдержанный отпускной образ.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру / Фото: Instagram/Джастин Теру

Не секрет, что Энистон занимается спортом и много времени уделяет силовым тренировках. В своем блоге в Instagram актриса часто публикует видео, показывая, как она занимается спортом дома.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

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