Она красотка: Линдсей Лохан поздравила маму с 63-летием и показала их совместное фото
Мама звезды выглядит просто потрясающе.
38-летняя американская актриса Линдсей Лохан поделилась в своем Instagram редким фото со своей мамой, которой 15 сентября исполнилось 63 года.
Дина Лохан позировала на фото в голубой блузке и солнцезащитных очках, а Линдсей — в черной футболке и тоже очках. «Я люблю тебя, мама. С днем рождения», — лаконично написала актриса под фото.
В юности Дина работала певицей и танцовщицей. Получила широкую известность как менеджер своей старшей дочери Линдсей. Помимо нее женщина воспитывает еще трех детей — дочь Алиану и сыновей Майкла и Дакоту Коди. Все дети имели отношение к шоу-бизнесу и опыт работы в кино, однако не стали такими звездами, как их старшая сестра. А в 2008-м Дина с младшей дочерью Алианой вместе снимались в реалити-шоу Living Lohan.
Отношения между Диной и Линдсей были непростыми и иногда даже напряженными, однако сейчас это позади, и актриса утверждает, что благодарна маме за поддержку. Актриса признается, что мама активно помогает ей с ребенком и у них сейчас «очень гармоничные отношения».
Ранее, напомним, Линдсей Лохан заметили на спортивном мероприятии в Нью-Йорке. Актриса пришла на 15-й день Открытого чемпионата США по теннису.