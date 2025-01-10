Она красотка: сестры Дакота и Эль Фэннинг пришли со своей бабушкой на светское мероприятие

В этом году обе сестры-актрисы Фэннинг - Дакота и Эль - были среди гостей "Золотого глобуса". Дакоту номинировали в категории "Лучшая актриса второго плана в сериале", а Эль была среди приглашенных, поскольку фильм с ее участием номинировали в категории "Лучший фильм".

Девушки выбрали гламурные вечерние платья, а также взяли с собой особо человека - свою бабушку. Имени женщины они не назвали, а также сколько ей лет. Бабушку они называют ласково Габа и она "стала плюс один" на мероприятии для Дакоты.

Женщина выглядела не хуже, чем ее знаменитые внучки, но отдала предпочтение не платью, а черному брючному костюму с цветочной вышивкой на жакете. Образ бабушка дополнила туфлями, клатчем, несколькими украшениями и макияжем.

Дакота и Эль Фэннинг с бабушкой / Фото: Associated Press

Милыми фотографиями с бабушкой сестры также поделились на своих страницах в Instagram. В подписи к фото они назвали ее "лучшей бабушкой в ​​мире" и отметили, что у нее "самые лучшие волосы в мире".

Напомним, что также знаменитостью, которая вышла на публику с бабушкой была британская актриса Флоренс Пью. Ее бабушка пришла на премьеру фильма "Дюна: Часть вторая".

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