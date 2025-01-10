Она красотка: сестры Дакота и Эль Фэннинг пришли со своей бабушкой на светское мероприятие

Для молодых актрис мероприятие стало настоящим семейным выходом.
В этом году обе сестры-актрисы Фэннинг - Дакота и Эль - были среди гостей "Золотого глобуса". Дакоту номинировали в категории "Лучшая актриса второго плана в сериале", а Эль была среди приглашенных, поскольку фильм с ее участием номинировали в категории "Лучший фильм".
Девушки выбрали гламурные вечерние платья, а также взяли с собой особо человека - свою бабушку. Имени женщины они не назвали, а также сколько ей лет. Бабушку они называют ласково Габа и она "стала плюс один" на мероприятии для Дакоты.
Женщина выглядела не хуже, чем ее знаменитые внучки, но отдала предпочтение не платью, а черному брючному костюму с цветочной вышивкой на жакете. Образ бабушка дополнила туфлями, клатчем, несколькими украшениями и макияжем.
Милыми фотографиями с бабушкой сестры также поделились на своих страницах в Instagram. В подписи к фото они назвали ее "лучшей бабушкой в мире" и отметили, что у нее "самые лучшие волосы в мире".
Напомним, что также знаменитостью, которая вышла на публику с бабушкой была британская актриса Флоренс Пью. Ее бабушка пришла на премьеру фильма "Дюна: Часть вторая".
Читайте также:
- Выглядела немного дерзко: Эль Фэннинг надела леопардовый принт на красную дорожку и вечеринку
- В красном платье с разрезом до бедра: Дакота Фэннинг в эффектном аутфите сияла на кинопремии
- В кастомном платье цвета шампанского: элегантная Эль Фэннинг на премьере фильма-байопика