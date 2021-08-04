Она красотка: звезда фильма "Отряд самоубийц" подчеркнула стройную фигуру платьем от Versace

Португальская актриса Даниэла Мелшиор вышла на красную дорожку в сдержанном, но красивом образе.

На днях в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (фильм основан на одноименных комиксах издательства DC Comics), которая уже завтра выйдет в прокат в Украине.

На ивент пришел основной актерский состав супергеройской картины. Среди них была и 24-летняя Даниэла Мелшиор, которая исполнила роль супергероя Крысолова.

Даниэла Мелшиор / Getty Images

На красной дорожке актриса блистала в черном платье от Versace, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. Наряд был украшен золотой фурнитурой, и у него был небольшой разрез сбоку.

Даниэла Мелшиор / Associated Press

Платье Даниэла сочетала с лакированными туфлями Versace на шпильках. Из украшений на ней было лишь золотое кольцо на руке. Скромная укладка с боковым пробором и максимально естественный макияж завершили аутфит Мелшиор.

Даниэла Мелшиор / Associated Press

На премьере также побывала Марго Робби, которая сыграла роль Харли Квин. Она выбрала для своего выхода белый лук от Chanel из круизной коллекции 2022 года. Он состоял из прозрачного белого топа с длинными рукавами, поверх которого был еще один топ с завязками на шее и белых брюк-бананов с поясом.

Марго Робби / Associated Press

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