«Она на месте»: Дэвид Бекхэм сделал селфи с именной звездой на Аллее славы

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

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51-летний Дэвид Бекхэм стал первым профессиональным футболистом, удостоенным именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Его памятный знак (2 849-й по счету) находится в категории «Спортивные развлечения» по адресу 6819 Hollywood Boulevard.

На открытии звезды спортсмена поддерживала его семья — жена Виктория и дети.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Getty Images

Для этого мероприятия Викки выбрала облегающее атласное платье лавандового оттенка с металлическим блеском от собственного бренда. Наряд имел длинные рукава, драпировку, разрез и асимметричный подол.

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А дочь — Харпер Бекхэм — появилась на церемонии в атласном розовом платье-комбинации на тонких бретельках и в бирюзовых мюлях.

Харпер Бекхэм / © Getty Images

На следующий день Дэвид решил еще раз взглянуть на свою звезду. В своем Instagram он написал, что ему пришлось проверить, на месте ли она. А его супруга Виктория опубликовала фото, на котором спортсмен был запечатлен, когда делал селфи.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

«Замечен фанат Дэвида Бекхэма», — шутливо подписала снимок дизайнер.

Ранее, напомним, известный экс-футболист получил необычный знак признания: селекционеры назвали в его честь новый сорт роз — как он выглядит.

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