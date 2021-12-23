Она надевала его дважды: история знаменитого "газетного" платья Кэрри Брэдшоу

Вспоминаем этот роскошный образ главной героини сериала "Секс в большом городе".

В гардеробе Кэрри Брэдшоу было множество нарядов из последних коллекций, которые моментально ставали хитами, после того как она появлялась в них в эпизодах сериала. Но особую любовь у зрителей завоевало "газетное" платье от Christian Dior из коллекции осень-зима 2000/2001.

Впервые этот необычный наряд все увидели в 17-й серии 3-го сезона сериала "Секса в большом городе". В этом эпизоде Кэрри направлялась на встречу с бывшей женой Мистера Бига, чтобы извиниться за то, что разрушила их брак. И выбрала она для этого максимально смелый и оригинальный образ — мини-платье с голой спиной, воротником-качелей, золотистой фурнитурой на бретельках и, конечно же, принтом в виде газетных вырезок.

Это один из немногих нарядов, который Кэрри надевала повторно. Еще раз "газетное" платье было показано зрителям десять лет спустя в полнометражном фильме "Секс в большом городе-2", когда она направлялась на свидание с мужем. Образ был дополнен туфлями Christian Louboutin, колье Chahan Minassian и сумочкой Bea Valdes, усыпанной стразами.

Сара Джессика Паркер в платье Dior / Getty Images

Но, несмотря на то, что все так любят образ Сары Джессики в этом платье, история у него не самая идеальная. Создал наряд знаменитый дизайнер Джон Гальяно, который на момент выхода сериала являлся креативным директором модного дома Dior. Гальяно всегда отличался своим экстравагантным и эпатажным стилем и в 2000 году он создал новую дерзкую коллекцию позаимствовав "газетную" идею у принта Эльзы Скиапарелли 1935 года, состоящего из ее собственных вырезок из прессы. Принт Гальяно получил название "Christian Dior Daily" и впервые дебютировал во время кутюрной коллекции Hobo Chic в 2000 году.

Создавая коллекцию, дизайнер вдохновлялся бездомными, которых он видел на улицах Парижа и вечеринками 1920-1930-х годов, на которых парижские высшее общество наряжалось бедняками для развлечения. За насмешливую эксплуатацию образа бездомных Гальяно вызвал ярость у критиков и публики.

"Трудно представить клиентов, которые раскошеливаются на 25 тысяч долларов, чтобы выглядеть как бомжи", "Гальяно не осознает, что бездомность — это ситуация на грани жизни и смерти", — писали критики.

Под бутиком Dior на авеню Монтень собралась толпа разъяренных активистов. Они оделись в мусорные пакеты и скандировали, что пришли на кастинг к дизайнеру. После этого Гальяно публично извинился.

Негативный опыт послужил для дизайнера толчком, чтобы создать новую коллекцию Derelicte. Гальяно переделал тему газетной бумаги в своем следующем показе прет-а-порте осень-зима 2000/2001 года, в которой и представил знаменитое платье. В скором времени оно появилось в сериале "Секс в большом городе".

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