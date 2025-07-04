Она не меняется: 52-летняя Дита фон Тиз блистал в платье и эффектном белье на премьере своего шоу

Дита фон Тиз / © Getty Images

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Она пришла на мероприятие в серебристом длинном платье на бретельках, расшитом камнями, стразами и пайетками. Оно подчеркивало фигуру и роскошно сверкало.

На бедрах наряд украшали складки ткани, а сам образ артистка дополнила очень гламурным макияжем с блестящими тенями, черными стрелками и красной помадой с блестками.

Дита фон Тиз / © Getty Images

Новое шоу в лондонском театре «Эмеральд» сочетает в себе высокий гламур, смелых женщин и опасные игры. Во время выступления артистка появилась на сцене в эффектном и гламурном нижнем белье со стразами, которое также дополнила сетчатыми колготками и обувью.

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Дита фон Тиз во время выступления / © Getty Images