Она не меняется: 73-летний дизайнер Вера Вонг продемонстрировала два эффектных образа

Каждый раз своими нарядами она доказывает, что возраст - это только цифра.

Дизайнер Вера Вонг, вероятно, нашла эликсир молодости, поскольку в свои 73 года выглядит превосходно. На днях звезда посетила два мероприятия в Лондоне - церемонию вручения наград BAFTA-2023 и вечеринку в честь номинантов накануне.

Для первого мероприятия она выбрала черный наряд, состоящий из топа на широких бретельках и с декольте, а также широких брюк. Образ Вонг дополнила черными солнцезащитными очками, широким браслетом на руке и легким макияжем.

Волосы она распустила, а вот на шею надела тонкие бусы с жемчугом.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

На саму церемонию Вера нарядилась в длинное платье с декольте-качелями, которое было выполнено из нежного шелка. Также частью образа был черный топ-бандо и пальто молочного оттенка, которое Вонг носила приспущенным.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

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