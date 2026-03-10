- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 328
- Время на прочтение
- 1 мин
Она не меняется: Элизабет Херли повторно надела платье, которому 26 лет
Кажется звезда пьет какой-то эликсир молодости, ведь совсем не стареет, что в который раз доказала надев свое старое платье.
60-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась в Instagram фотографиями, на которых позировала в изысканном черном винтажном платье Versace. Гламурный и довольно эффектный наряд она надела на вечеринку в Индии.
Платье Элизабет имело глубокое декольте, бретельку-галтер, было украшено кристаллами на талии, а также складками, драпировками и очень высоким разрезом на юбке, который демонстрировал ее ноги.
Однако этот наряд в коллекции Херли уже давно, впервые звезда надела платье Versace в 1999 году на Met Gala и все эти годы хранила в собственном архиве.
«Viva Versace!» Для этого приключения в Индии на этих выходных я погрузилась в свой архив и нашла одну из своих любимых вещей, которую в последний раз надевала на Met Gala в 1999 году», — написала Херли под фото.
Но надевает винтажное платье Элизабет из собственного архива не впервые — в 2024 году актриса надела серебряное платье Versace, которое тоже раньше носила.