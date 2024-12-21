Она не первая: модель Белла Хадид надела винтажное платье, но ранее такое же носило две другие звезды

Ее изысканное платье было со старой коллекции.

Известная модель Белла Хадид, появилась на гламурной вечеринке в Нью-Йорке и поделилась серией фото с мероприятия. Девушка позировала с подругами для фото, а одета была в короткое платье от бренда Valentino.

Белла Хадид / Фото: Instagram Беллы Хадид

Это было винтажное платье с короткими рукавами, квадратным декольте и складками на лифе. Наряд украшали необычные кольца через которые была протянута лента-пояс украшенная жемчужинами.

Платье Беллы выполнено в нежном оттенке айвори и смотрелось роскошно.

Белла Хадид / Фото: Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид / Фото: Instagram Беллы Хадид

Однако известная красавица не единственная звезда, которая носила этот наряд. Также платье от Valentino в разное время носило две другие знаменитости - супермодель 90-х Клаудия Шиффер и актриса Порша де Росси - супруга комика и ведущей Эллен Ли Дедженерес. Их платья только были значительно длиннее.

Клаудия надела наряд на грандиозный гала-бал в рамках празднования 45-летия карьеры модельера Валентино Гаравани в Риме в 2007 году.

Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

Порша в этом платье пришла на 62-ю ежегодную церемонию вручения премии "Золотой глобус", которая проводилась в 2005 году, в Беверли-Хиллз.

Порша де Росси / Фото: Associated Press

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