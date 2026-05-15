Она не сдается: Деми Мур снова предпринимает попытки вернуть моду на брюки капри

Деми Мур посетила вечеринку, которая проводилась в рамках 79-го ежегодного Каннского кинофестиваля во Франции. Актриса в этом году является членом журь, поэтому активно посещает не только красные дорожки, но и другие мероприятия, из-за чего часто меняет образы и аксессуары. Для этого появления она выбрала ансамбль от бренда Magda Butrym из коллекции Pre-Fall 2026.

Наряд состоял из креативного жакета с объемными элементами на подоле, укороченными рукавами и воротником-стойкой. Также Деми носила довольно противоречивую вещь — брюки-капри, которые уже давно пытаются вернуть себе внимание модного мира.

Этот ансамбль от польского бренда прекрасно подчеркивал фигуру Мур, а также благодаря хорошо подобранным аксессуарами актриса и ее стилисты смогли избежать главной ловушки такой одежды — визуально укороченных ног. Мур надела черные туфли, которые наоборот удлинили ноги и стали продолжением образа, как и черная сумка в стиле east-west.

Делает попытку вернуть моду на такие брюки актриса уже не впервые, ведь в апреле она посетила мероприятие в Нью-Йорке, которое проводила Рита Уилсон — жена Тома Хэнкса, в луке от бренда Dries Van Noten, который включал креативный жакет и укороченные брюки.

