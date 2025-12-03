ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

Она не стареет: 56-летняя Гвен Стефани надела платье из фатина и распустила светлые волосы для фото

Мероприятие проходило в Нью-Йорке, а на публику звезда вышла без своего мужа Блейка Шелтона.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Гвен Стефани

Гвен Стефани / © Associated Press

Поп-звезда Гвен Стефани пришла на премьеру рождественского фильма «О. Что. Весело.», в котором сыграли Мишель Пфайффер, Хлоя Грейс Морец и Ева Лонгория. Однако Гвен тоже причастна к проекту, поскольку ее музыка будет среди саундтреков фильма.

Гвен Стефани / © Associated Press

Гвен Стефани / © Associated Press

Певица выбрала для своего появления платье от известного бренда Vera Wang из коллекции весна-лето 2024. Наряд имел длинную и пышную юбку со шлейфом, а также включал черный и зеленый оттенки.

Гвен Стефани / © Associated Press

Гвен Стефани / © Associated Press

Верх платья был выполнен как корсет и с декольте-сердцем, а вот юбка была с так называемым «русалочьим» хвостом и баской.

Гвен Стефани / © Associated Press

Гвен Стефани / © Associated Press

Гвен в этом образе была невероятной. Певица также дополнила платье украшениями на шее, распустила свои длинные белые волосы и сделала макияж, а также ее кожа имела красивый бронзовый оттенок загара. Казалось также, что на лице 56-летней поп-исполнительницы не было ни одной морщины.

Гвен Стефани / © Associated Press

Гвен Стефани / © Associated Press

Яркие образы Гвен Стефани (11 фото)

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Инстаграм Гвен Стефани

Гвен Стефани / © Инстаграм Гвен Стефани

Гвен Стефани / © Инстаграм Гвен Стефани

Гвен Стефани / © Инстаграм Гвен Стефани

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани и Блэйк Шелтон / © Associated Press

Гвен Стефани и Блэйк Шелтон / © Associated Press

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Гвен Стефани / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
309
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie