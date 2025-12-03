- Дата публикации
Она не стареет: 56-летняя Гвен Стефани надела платье из фатина и распустила светлые волосы для фото
Мероприятие проходило в Нью-Йорке, а на публику звезда вышла без своего мужа Блейка Шелтона.
Поп-звезда Гвен Стефани пришла на премьеру рождественского фильма «О. Что. Весело.», в котором сыграли Мишель Пфайффер, Хлоя Грейс Морец и Ева Лонгория. Однако Гвен тоже причастна к проекту, поскольку ее музыка будет среди саундтреков фильма.
Певица выбрала для своего появления платье от известного бренда Vera Wang из коллекции весна-лето 2024. Наряд имел длинную и пышную юбку со шлейфом, а также включал черный и зеленый оттенки.
Верх платья был выполнен как корсет и с декольте-сердцем, а вот юбка была с так называемым «русалочьим» хвостом и баской.
Гвен в этом образе была невероятной. Певица также дополнила платье украшениями на шее, распустила свои длинные белые волосы и сделала макияж, а также ее кожа имела красивый бронзовый оттенок загара. Казалось также, что на лице 56-летней поп-исполнительницы не было ни одной морщины.