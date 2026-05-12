Она не стареет: 92-летняя Джоан Коллинз в белоснежном платье с обнаженными плечами произвела фурор в Каннах

Джоан Коллинз / © Associated Press

Джоан Коллинз посетила церемонию открытия 79-го Каннского кинофестиваля, которая проходит прямо сейчас на Лазурном побережье Франции.

92-летняя актриса произвела фурор своим потрясающим видом на красной дорожке. Кинозвезда предстала в элегантном белом платье макси с обнаженными плечами, шлейфом, разрезом спереди на юбке и объемным цветочным верхом.

Аутфит Коллинз дополнила черными высокими оперными перчатками и бежевыми прозрачными босоножками с россыпью страз и ремешками.

Джоан также продемонстрировала новую прическу. Обычно она выходит в свет с распущенными волосами с объемными локонами, но на этот раз актриса появилась с элегантной собранной кверху прической.

Ей сделали насыщенный вечерний макияж с длинными накладными ресницами, фиолетовыми тенями и розовой помадой. Лук Джоан дополнила роскошными бриллиантовыми украшениями — серьгами и колье.

На красной дорожке Коллинз также позировала с французским актером и комиком Лораном Лафиттом.

Джоан в очередной раз доказывает, что выглядеть роскошно можно в любом возрасте.

