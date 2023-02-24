Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Она не в восторге: Сальма Хайек привела дочь от миллиардера Франсуа-Анри Пино на показ мод

Дата публикации
Просмотры
1082
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Она не в восторге: Сальма Хайек привела дочь от миллиардера Франсуа-Анри Пино на показ мод

Сальма Хайек / Фото: Credits

Звезда посетила показ Gucci вместе со своей взрослой дочерью.

В Милане продолжается Неделя прет-а-порте сезона осень-зима 2023-2024. Сегодня, 24 февраля, состоялся показ знаменитого Модного дома Gucci. Сальма Хайек - давняя поклонница бренда и жена одного из его владельцев - посетила показ в сопровождении 16-летней дочери Валентины Паломы Пино. 

Сальма Хайек / © Credits
Сальма Хайек / Фото: Credits

Для выхода звезда выбрала синее платье асимметричного кроя, расшитое пайетками, которое дополнила серебряными босоножками на высокой платформе. 

Палома была одета в длинную кожаную юбку и блузу с длинными рукавами. Наряд девушка дополнила белыми носками с логотипами Gucci и туфлями с такими же логотипами, на не менее высокой, чем у мамы, платформе. 

Сальма Хайек / © Credits
Сальма Хайек / Фото: Credits

Бросалось в глаза настроение юной модницы - она была очень грустна и, кажется, не получала удовольствия от того, что находилась в центре внимания рядом со своей знаменитой матерью. 

Читайте также: 

Певец PTASHKIN презентовал песню "Солдат" - эксклюзив в Сниданке

Певец PTASHKIN презентовал песню "Солдат" - эксклюзив в Сниданке

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1082
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация