Она не в восторге: Сальма Хайек привела дочь от миллиардера Франсуа-Анри Пино на показ мод

В Милане продолжается Неделя прет-а-порте сезона осень-зима 2023-2024. Сегодня, 24 февраля, состоялся показ знаменитого Модного дома Gucci. Сальма Хайек - давняя поклонница бренда и жена одного из его владельцев - посетила показ в сопровождении 16-летней дочери Валентины Паломы Пино.

Сальма Хайек / Фото: Credits

Для выхода звезда выбрала синее платье асимметричного кроя, расшитое пайетками, которое дополнила серебряными босоножками на высокой платформе.

Палома была одета в длинную кожаную юбку и блузу с длинными рукавами. Наряд девушка дополнила белыми носками с логотипами Gucci и туфлями с такими же логотипами, на не менее высокой, чем у мамы, платформе.

Сальма Хайек / Фото: Credits

Бросалось в глаза настроение юной модницы - она была очень грустна и, кажется, не получала удовольствия от того, что находилась в центре внимания рядом со своей знаменитой матерью.

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