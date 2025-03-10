Она ненавидела это платье: Кристин Дэвис назвала наряд, который Сара Джессика Паркер не хотела надевать

Оказывается, не все наряды, который костюмерный отдел подбирал для Паркер, она хотела носить.
Несмотря на то, что сериал "Секс в большом городе" завершился более 20 лет тому назад, он продолжает вызывать интерес у публики. Именно поэтому одна из главных актрис, сыгравших в этом проекте, Кристин Дэвис запустила свой собственный подкаст на платформе iHeartRadio, который получил название Are You a Charlotte? ("Вы Шарлотта"). В этом проекте она продолжает обсуждать темы связанные с культовым сериалом и раскрывать некоторые его секреты и собственные переживания.
В одном из выпусков, когда актриса отвечала на вопросы, она упомянула неожиданный момент, оказывается, ее коллеге Саре Джессике Паркер не нравилось платье, которое для нее подобрали.
"Сара не хотела надевать бежевое на свадьбу Шарлотты", - сказала она в подкасте шоураннеру Майклу Патрику Кингу. "Сара все еще злится из-за этого", - добавила Кристин.
В 12 эпизоде 3 сезона героиня Дэвис, Шарлотта Йорк, наконец-то вышла замуж за своего, казалось бы, идеального кавалера Трея Макдугала, а Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Саманта (Ким Кэтролл) выступили в роли подружек невесты в одинаковых платьях.
"Это был один из самых длинных дней в моей жизни", - сказал 70-летний Кинг о съемках свадебных сцен. "А потом Сара Джессика пошла и разрезала платье Vera Wang. Она его ненавидела. Она не хотела носить бежевый цвет, поэтому разрезала его и начала пришивать к нему кусочки тартана, потому что Трей был в килте. Я имею в виду, это было так смешно".
И действительно, рассматривая наряд актрисы, можно заметить, что в этом эпизоде у Кэрри, которая всегда отличалась тягой к нетрадиционному стилю, на свадьбе Шарлотты к поясу на талии прикреплена клетчатая ткань. Другие подружки невесты Шарлотты тоже были одеты в бежевые платья Vera Wang, которые немного отличались по стилю.
Также в подкасе Дэвис назвала свое любимое платье из "Секса в большом городе", которым оказался наряд от бренда Zac Posen.
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