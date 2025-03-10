Она ненавидела это платье: Кристин Дэвис назвала наряд, который Сара Джессика Паркер не хотела надевать

Оказывается, не все наряды, который костюмерный отдел подбирал для Паркер, она хотела носить.

Несмотря на то, что сериал "Секс в большом городе" завершился более 20 лет тому назад, он продолжает вызывать интерес у публики. Именно поэтому одна из главных актрис, сыгравших в этом проекте, Кристин Дэвис запустила свой собственный подкаст на платформе iHeartRadio, который получил название Are You a Charlotte? ("Вы Шарлотта"). В этом проекте она продолжает обсуждать темы связанные с культовым сериалом и раскрывать некоторые его секреты и собственные переживания.

В одном из выпусков, когда актриса отвечала на вопросы, она упомянула неожиданный момент, оказывается, ее коллеге Саре Джессике Паркер не нравилось платье, которое для нее подобрали.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе", 2000 год / фото: скриншот с видео

"Сара не хотела надевать бежевое на свадьбу Шарлотты", - сказала она в подкасте шоураннеру Майклу Патрику Кингу. "Сара все еще злится из-за этого", - добавила Кристин.

В 12 эпизоде 3 сезона героиня Дэвис, Шарлотта Йорк, наконец-то вышла замуж за своего, казалось бы, идеального кавалера Трея Макдугала, а Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Саманта (Ким Кэтролл) выступили в роли подружек невесты в одинаковых платьях.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе", 2000 год / фото: скриншот с видео

"Это был один из самых длинных дней в моей жизни", - сказал 70-летний Кинг о съемках свадебных сцен. "А потом Сара Джессика пошла и разрезала платье Vera Wang. Она его ненавидела. Она не хотела носить бежевый цвет, поэтому разрезала его и начала пришивать к нему кусочки тартана, потому что Трей был в килте. Я имею в виду, это было так смешно".

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе", 2000 год / фото: скриншот с видео

И действительно, рассматривая наряд актрисы, можно заметить, что в этом эпизоде ​​у Кэрри, которая всегда отличалась тягой к нетрадиционному стилю, на свадьбе Шарлотты к поясу на талии прикреплена клетчатая ткань. Другие подружки невесты Шарлотты тоже были одеты в бежевые платья Vera Wang, которые немного отличались по стилю.

Также в подкасе Дэвис назвала свое любимое платье из "Секса в большом городе", которым оказался наряд от бренда Zac Posen.

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