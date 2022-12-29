Она невероятна: 20 роскошных выходов украинской супермодели Алины Байковой в 2022 году

После полномасштабного вторжения России в Украину Алина Байкова всей душой поддерживает родную страну. Предлагаем посмотреть на ее самые красивые наряды.

Украинская супермодель Алина Байкова посетила в уходящем году много светских мероприятий, где продемонстрировала смелые, яркие и стильные наряды. Неоднократно девушка появлялась в вечерних платьях, но также довольно часто надевала для своих светских выходов и брючные костюмы.

Несколько раз ее фотографировали папарацци на прогулках в эффектных топах и платьях, а также в луках от украинских дизайнеров.

Однако главным аксессуаром украинки на красных дорожках в 2022 году стал флаг родной страны, который она практически всегда брала с собой.

Ниже мы собрали 20 самых стильных образов Алины в этом году.

На благотворительное мероприятие AmfAR, которое проводилось в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, Алина надела фиолетовое шелковое приталенное платье от бренда Pinko с длинными рукавами и глубоким V-образным декольте. Наряд также украшал высокий разрез, открывающий ногу, "острые" плечи и оборки. Образ она дополнила клатчем, а также слингбэками от Poesie Veneziane.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

7 сентября Алина посетила показ документального фильма американского режиссера Евгения Афинеевского "Свобода в огне". Перед камерами украинка появилась в прозрачном красном платье от украинского бренда Tasha Mano. Платье-миди имело длинные рукава в "стиле Джульетты", подол платья был украшен широким рюшем, а на талии его украшала баска из шелка.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

На красную дорожку самого престижного киномероприятия Европы звезда вышла в эффектном голубом мини-платье от бренда Rami Kadi. Дополняли образ туфли-лодочки от украинского бренда Kachorovska.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

На благотворительном гала-вечере Unicef в Италии, на острове Капри, где собирали деньги для поддержки пострадавших от войны детей, она продемонстрировала роскошный образ в легком белоснежном платье от Maison d'AngelAnn с воланами и высоким разрезом на юбке. Наряд девушки прекрасно сочетался с гламурными босоножками от René Caovilla, клатчем от Alexander McQueen и ее бронзовым загаром.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Нежно-розовый наряд модель выбрала для благотворительного вечера amfAR в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. На украинке тогда было платье от бренда Jean-Louis Sabaji с оригинальным украшением, расшитым камнями.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Также девушка на красную дорожку вышла в желтом платье без бретелей и с перьями от ливанского модельера Эли Сааба. Дополнили этот образ синие украшения от ювелирного дома Chopard.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Одним из самых запоминающихся образов Алины было ее появление в Каннах в розовом мини-платье с пышным шлейфом от ливанского бренда AZZI & OSTA.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Также как-то Алина надела на мероприятие платье с прозрачным корсетом, вышивкой и разрезом. Наряд она тогда дополнила украшениями от Chopard и гламурными босоножками.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

А вот на улице Байкову сфотографировали в патриотичном наряде. Супермодель была в белом платье-жакете, которое дополнила голубой сумкой, сатиновыми туфлями Kachorovska, желтыми очками Céline и лентой в виде флага родной страны.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Вечером в Нью-Йорке Алину подловили папарацци в ярком луке фиолетового и желтого цветов. Мини отлично подчеркивало длинные ноги звезды подиума. Также стоит обратить внимание и на помаду девушки, ведь она у нее была в тон платью.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Во Франции, на выставке CR Fashion book, в рамках Парижской недели моды, Алина Байкова опять сделала ставку на свои потрясающе длинные ноги. Модель подчеркнула их платьем с оригинальным и смелым разрезом.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Для показа бренда Monot весна-лето 2023 в рамках Недели моды в Париже Алина надела оригинальный лук от украинского дизайнера Андре Тана, который дополнила сумкой от Chanel.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

В Милане на показе Moncler Алина появилась в нежно-голубом луке и сапогах от Kachorovska. Лук получился простым, повседневным и стильным.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Но это был не единственный раз, когда мы видели Байкову в голубом. Также она появилась во время Лондонской недели моды в эффектный блестящих брюках и кропнутой футболке с вырезами. Лук модели дополняла сумка Chanel.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Также она надевала еще один желто-голубой ансамбль. В этом наряде она появилась на премьере сериала "Человек, который упал на Землю" в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

На показе женской одежды Elie Saab осень-зима 2022-2023 Алина отдала предпочтение комбинезону с декольте и сумке от Pinko.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

На показ новой коллекции David Koma Байкова надела черный немного брутальный образ на пуговицах, а волосы собрала в высокий хвост.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Немного удивил выбор наряда с клетчатыми брюками. Этот образ смотрелся довольно скромно, по сравнению с другими нарядами звезды, но все же очень шел Алине. Из аксессуаров она выбрала любимую сумку и туфли.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Этот гламурный наряд украинка надела на Нью-Йоркскую неделю моды. Костюм у нее был от Hervé Léger, в руке - знаменитая сумка от Bottega Veneta.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

И еще Алина Балкова посетила показ фильма "Предложение" в Нью-Йорке. Тогда она позировала перед камерами в ярко-тыквенном наряде от Michino.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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