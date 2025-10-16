- Дата публикации
Она невероятна: 44-летняя супермодель Алессандра Амбросио блистала на подиуме в нижнем белье
Много лет тому назад она прославилась на весь мир благодаря этому шоу и теперь его не пропускает. Алессандра Амбросио — главная звезда каждого показа бренда.
Показ бренда Victoria’s Secret вновь покорил Нью-Йорк, представив зрелище, сочетающее в себе гламур, энергию и красоту. Шоу состоялось 15 октября на знаменитой Пятой авеню и собрало на одной сцене знаменитых моделей бренда, в частности на подиум опять вышла легенда — супермодель Алессандра Амбросио, которая сотрудничает с Victoria’s Secret с 2001 года, продемонстрировала два потрясающих и эффектных образа.
Первый ее лук был золотым боди с полосками ткани на животе, а также красивыми бежевыми трусами и довольно смелым бюстгальтером, ведь на груди он был выполнен как ракушка и частично оголял грудь.
Это было эффектно и оригинально, а дополняли золотой наряд большие крылья на спине, напоминающие сердце, и гламурные босоножки со стразами.
Также Алессандра продемонстрировала комплект черного цвета. Он включал корсетный топ с чашками, гипюром и стразами, а также удобные закрытые трусы.
Носила она их в сочетании с чулками и мюлями с прозрачными ремешками.
Также у Алессандры были потрясающие огромные крылья, выполненные в виде карнавальной маски. Это выглядело очень креативно и стало изюминкой шоу.
А вот во время бэкстейджа Амбросио появилась в розовом удобном костюме со штанми и кофтой на молнии, под которым она носила нижнее белье такого же це цвета.
Волосы модели были накручены на большие мягкие бигуди.