Она невероятна: 44-летняя супермодель Алессандра Амбросио блистала на подиуме в нижнем белье

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Показ бренда Victoria’s Secret вновь покорил Нью-Йорк, представив зрелище, сочетающее в себе гламур, энергию и красоту. Шоу состоялось 15 октября на знаменитой Пятой авеню и собрало на одной сцене знаменитых моделей бренда, в частности на подиум опять вышла легенда — супермодель Алессандра Амбросио, которая сотрудничает с Victoria’s Secret с 2001 года, продемонстрировала два потрясающих и эффектных образа.

Первый ее лук был золотым боди с полосками ткани на животе, а также красивыми бежевыми трусами и довольно смелым бюстгальтером, ведь на груди он был выполнен как ракушка и частично оголял грудь.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Это было эффектно и оригинально, а дополняли золотой наряд большие крылья на спине, напоминающие сердце, и гламурные босоножки со стразами.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Также Алессандра продемонстрировала комплект черного цвета. Он включал корсетный топ с чашками, гипюром и стразами, а также удобные закрытые трусы.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Носила она их в сочетании с чулками и мюлями с прозрачными ремешками.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Также у Алессандры были потрясающие огромные крылья, выполненные в виде карнавальной маски. Это выглядело очень креативно и стало изюминкой шоу.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

А вот во время бэкстейджа Амбросио появилась в розовом удобном костюме со штанми и кофтой на молнии, под которым она носила нижнее белье такого же це цвета.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Волосы модели были накручены на большие мягкие бигуди.