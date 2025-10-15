ТСН в социальных сетях

Она невероятна: 60-летняя Элизабет Херли в леопардовом купальнике ошеломила стройной фигурой

Британская актриса и пляжную новинку продемонстрировала, и красивой фигурой похвасталась.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли продолжает сама рекламировать купальники собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Она каждый раз восхищает своим роскошным видом в них.

На этот раз актриса прорекламировала на странице своего бренда гламурную модель из новой коллекции. Она позировала в леопардовом сплошном купальнике без бретелек, с пикантным декольте в форме сердца и драпировкой. Лиз похвасталась идеальной стройной фигурой.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Аутфит Херли дополнила красивой укладкой, макияжем с акцентом на глазах и золотыми серьгами в ушах.

Звезда также показала, как выглядит ее фигура в купальнике сзади.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Напомним, Элизабет Херли в розовом кружевном платье появилась в Нью-Йорке.

