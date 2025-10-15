- Дата публикации
Она невероятна: 60-летняя Элизабет Херли в леопардовом купальнике ошеломила стройной фигурой
Британская актриса и пляжную новинку продемонстрировала, и красивой фигурой похвасталась.
Элизабет Херли продолжает сама рекламировать купальники собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Она каждый раз восхищает своим роскошным видом в них.
На этот раз актриса прорекламировала на странице своего бренда гламурную модель из новой коллекции. Она позировала в леопардовом сплошном купальнике без бретелек, с пикантным декольте в форме сердца и драпировкой. Лиз похвасталась идеальной стройной фигурой.
Аутфит Херли дополнила красивой укладкой, макияжем с акцентом на глазах и золотыми серьгами в ушах.
Звезда также показала, как выглядит ее фигура в купальнике сзади.
Напомним, Элизабет Херли в розовом кружевном платье появилась в Нью-Йорке.