Она невероятна: 60-летняя Элизабет Херли в леопардовом купальнике ошеломила стройной фигурой

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Реклама

Элизабет Херли продолжает сама рекламировать купальники собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Она каждый раз восхищает своим роскошным видом в них.

На этот раз актриса прорекламировала на странице своего бренда гламурную модель из новой коллекции. Она позировала в леопардовом сплошном купальнике без бретелек, с пикантным декольте в форме сердца и драпировкой. Лиз похвасталась идеальной стройной фигурой.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Аутфит Херли дополнила красивой укладкой, макияжем с акцентом на глазах и золотыми серьгами в ушах.

Реклама

Звезда также показала, как выглядит ее фигура в купальнике сзади.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Напомним, Элизабет Херли в розовом кружевном платье появилась в Нью-Йорке.