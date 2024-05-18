Она невероятна: 61-летняя Деми Мур в красном платье и рубинах посетила Каннский кинофестиваль

Вероятно после церемонии вручения "Оскара", вторым самым обсуждаемым и масштабным подобным мероприятием является Каннский кинофестиваль во Франции. Во время этого события проходит много премьерных показов, также публике демонстрируют некоторые фильмы-новинки вне конкурсной программы.

Одной из обсуждаемых картин, которые презентовали в Каннах, стал фильм-триптих режиссера Йоргоса Лантимоса, поскольку в нем было задействовано довольно много известных актеров и актрис.

Гостьей красной дорожки в день премьеры стала 61-летняя Деми Мур.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Актриса появилась перед фотографами в приталенном красном платье от Giorgio Armani Prive из коллекции осень-зима 2023. Платье, как и характерно для этого бренда, было полностью расшито мелкими пайетками, бисером и камнями. Наряд выполнен в красном цвете и имел небольшое V-образное декольте.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Дополнила Деми наряд прической с длинными черными волосами, легким макияжем и украшениями с рубинами.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Также на актрисе были красные бархатные туфли на высоких каблуках от известного обувного бренда Christian Louboutin.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми Мур / Фото: Associated Press

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