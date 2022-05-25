Она невероятна: 74-летняя Мэй Маск на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Для мероприятия на Лазурном берегу она выбрала лаконичный наряд и яркие украшения.
За последние месяцы Мэй Маск проявила себя как настоящий друг Украины, поскольку не только активно поддерживает нашу страну, но и модную индустрию, надевая наряды от украинских дизайнеров и рассказывая о них миру.
Вчера 74-летняя мать Илона Маска посетила Каннский кинофестиваль, где посмотрела фильм Луи Гарреля The Innocent ("Невинный"). Перед камерами звезда появилась в длинном плиссированном серебристом платье от Dior и с маленькой сумкой-седлом. Дополнили наряд крупные украшения.
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