Она невероятна: 88-летняя Джейн Фонда вечерним платьем с пайетками подчеркнула стройную фигуру в Каннах
Актриса в гламурном наряде от Gucci сияла на красной дорожке кинофестиваля на Лазурном побережье.
Джейн Фонда ошеломила своей своим эффектным аутфитом на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля.
На красной дорожке звезда появилась в вечернем черном платье макси от Gucci, полностью расшитом пайетками, которые сверкали от софитов фотокамер. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и юбку, которая расклешивалась книзу. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру Фонды.
Свой образ актриса дополнила фирменной объемной укладкой с локонами, макияжем с пудрово-розовой помадой и пышными ресницами, а также нюдовым маникюром. Шею Джейн украсила золотой цепью, инкрустированной бриллиантами, с подвеской с крупным голубым камнем, а на руке было кольцо с бриллиантами.
Фонда позировала на церемонии с членом жюри Деми Мур, которая также надела наряд с пайетками, только жемчужного оттенка.