Она невероятна: Белла Хадид вышла на подиум Victoria’s Secret с крыльями и в белье
В Нью-Йорке состоялся долгожданный показ бельевого бренда Victoria’s Secret.
Во время шоу на подиум бренда вышли знаменитые «ангелы», которые демонстрировали роскошное нижнее белье, ночные пеньюары и нежные платья, которые были дополнены огромными фантазийными крыльями. Одной из звезд шоу стала супермодель Белла Хадид. 29-летняя красавица вышла на подиум, несмотря на то, что недавно лечилась от осложнений болезни Лайма. Модель продемонстрировала на подиуме два образа.
Первые лук Беллы был эффектным красным. Наряд состоял из плотного бюстгальтера, трусов с кружевом, а также кружевного пояса для чулков и собственно самих чулков, которые крепились подвязками.
Также Белла носила босоножки от бренда Rene Caovilla, который был официальным брендом шоу и в прошлом году.
На эффективности образу додавал тренч из легкой полупрозрачной ткани, который модель несла приспустив. Он развевался и делал ее выход более впечатляющим.
Второй образ модели был серебристым и в нем она уже продемонстрировала крылья «ангела» — то, что отличает показы этого бренда от всех остальных. В этот раз они были огромными, белыми и текстурными, как будто состояли из множества лепестков роз.
Белла носила также белый комплект кружевного белья, который был украшен серебристым нарядом с бахромой из стразов. Завершали образ серьги с камнями, макияж, идеальная укладка и серебристые мюли с прозрачными ремешками.
Также в шоу приняла участие старшая сестра Беллы — 30летняя Джиджи Хадид.