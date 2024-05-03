Она невероятна: Блейк Лайвли вышла в свет в роскошном платье, расшитом бисером

Звезда сериала "Сплетница" - актриса Блейк Лайвли - посетила мероприятие бренда Tiffany & Co., который презентовал новую коллекцию украшений в Нью-Йорке.

Для своего появления на публике Блейк выбрала платье простого фасона, но со сложным декором. Ее наряд был насыщенного голубого цвета, с широкими бретельками, полукруглым декольте, длины миди и с разрезом на юбке.

Однако все платье было расшито голубым бисером, пайетками, а также имело бахрому из бисера. Дополнила Блейк его гламурными босоножками от Gucci, несколькими украшениями с бриллиантами от Tiffany & Co., а также макияжем и красивой прической с голливудской волной.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Этот выход в свет состоялся всего за несколько дней до Met Gala, который должен пройти в Нью-Йорке в первый понедельник мая, а Блейк, как известно, негласно называют королевой этого мероприятия, поскольку ежегодно она очень заморачивается с нарядами и всегда выглядит превосходно. Увидим ли мы в этом году ее на красной дорожке пока держится в секрете. В прошлом году актриса пропустила бал, так как в тот момент восстанавливалась после рождения четвертого ребенка.

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