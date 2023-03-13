Она невероятна: Джессика Честейн появилась на "Оскаре" в сверкающем платье от Gucci

В прошлом году она была победительницей, поэтому вышла на сцену, чтобы вручить награду новому лауреату.

Голливудская суперзвезда Джессика Честейн в этом году не была среди номинантов на "Оскар", но но сцену все же вышла, чтобы объявить победительницу в номинации "Лучшая женская роль", которой стала 60-летняя Мишель Йео. Это давняя традиция церемонии: лауреат прошлого года вручает статуэтку следующей победительнице.

На мероприятии актриса появилась в потрясающем серебристом платье от Модного дома Gucci, которое было эксклюзивно сшито для этого события.

У платья не было бретелек, оно было полностью расшито пайетками, а вот V-образное декольте оформлено черной бархатной отделкой.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Такая же отделка, но плиссированная, была и на юбке сзади и переходила в роскошный и длинный шлейф.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Дополняли образ рыжеволосой красавицы обручальное кольцо и колье с крупными зелеными цаворитами и бриллиантами, созданное Gucci High Jewelry. При этом прическа Честейн была очень лаконичной и выполненной в стиле старого Голливуда.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Джессика Честейн, получившая в прошлом году награду "Лучшая женская роль" за фильм "Глаза Тэмми Фэй" вышла на дорожку с Холли Берри, которая до Мишель Йео была единственной цветной женщиной побеждавше в этой категории. На сцену Холли в этом году вышла, поскольку Уиллу Смиту, который в прошлом году выиграл "Лучшую мужскую роль" за свою работу в фильме "Король Ричард", запретили участвовать в шоу на десять лет после того, как он ударил Криса Рока на сцене из-за шутки, которую он отпустил о жене Смита, Джаде Пинкетт-Смит.

Джессика Честейн и Холли Берри / Фото: Associated Press

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