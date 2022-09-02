Она невероятна: Джоди Тернер-Смит вышла на красную дорожку в платье, напоминающем рисунок пастелью

Этот образ однозначно войдет в число самых ярких выходов этого года.

Актриса Джоди Тернер-Смит в этом году настоящая звезда Венецианского кинофестиваля, ведь каждый ее образ хочется рассматривать, ведь они яркие и продуманы до малейших мелочей ее командой стилистов.

В этом году актриса не просто гость, ведь в день открытия мероприятия показали картину "Белый шум", где она сыграла. Тогда для дорожки она выбрала потрясающий наряд от Gucci. А вот в первый день осени, 1 сентября, в Венеции Джоди решила продемонстрировать образ авторства Christopher John Rogers.

Актриса появилась на красной дорожке в ярком многоцветном платье с длинным шлейфом, которое украшал принт в виде пастельного рисунка.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Образ она дополнила чокером с драгоценными камнями и крупными серьгами. В руке у актрисы был голубой сатиновый клатч, а на лице макияж с дуохромными тенями, которые красиво переливались в цвет ее наряда.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Волосы Тернер-Смит уложили в ретро-прическу с стиле 30-х годов.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

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