Она невероятна: Хайди Клум показала два роскошных наряда, которые вы точно захотите повторить

Она детально продумывает каждый образы, чтобы все аксессуары и наряд сочетались.
50-летняя супермодель и ведущая опять заставила всех смотреть только на себя, когда появилась у улице в Пасадене. Хайди направлялась на съемки развлекательного шоу America's Got Talent, которые стартовали совсем недавно.
Клум продемонстрировала два лука. Первый наряд - это сочетание стильных черных кюлот, белой футболки и джинсовой жилетки с множеством строчек и замков, которая была выполнена в стилистике моды 90-х.
Также она добавила в образ черные туфли на каблуках, солнцезащитные очки и большую сумку Louis Vuitton. Волосы Клум уложила в легкие локоны и сделала челку-шторку.
Второй ее образ - это черное кожаное платье длины миди, у которого также была бретелька-халтер. Платье она носила расстегнув в зоне груди и дополнив его трендовыми сапогами и небольшой сумкой. Также Хайди дополнила образ солнцезащитными очками, макияжем и длинным маникюром.
Читайте также: