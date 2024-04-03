Она невероятна: Хайди Клум показала два роскошных наряда, которые вы точно захотите повторить

Она детально продумывает каждый образы, чтобы все аксессуары и наряд сочетались.

50-летняя супермодель и ведущая опять заставила всех смотреть только на себя, когда появилась у улице в Пасадене. Хайди направлялась на съемки развлекательного шоу America's Got Talent, которые стартовали совсем недавно.

Клум продемонстрировала два лука. Первый наряд - это сочетание стильных черных кюлот, белой футболки и джинсовой жилетки с множеством строчек и замков, которая была выполнена в стилистике моды 90-х.

Также она добавила в образ черные туфли на каблуках, солнцезащитные очки и большую сумку Louis Vuitton. Волосы Клум уложила в легкие локоны и сделала челку-шторку.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Второй ее образ - это черное кожаное платье длины миди, у которого также была бретелька-халтер. Платье она носила расстегнув в зоне груди и дополнив его трендовыми сапогами и небольшой сумкой. Также Хайди дополнила образ солнцезащитными очками, макияжем и длинным маникюром.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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