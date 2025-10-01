ТСН в социальных сетях

Она невероятна: Хайди Клум приняла участие в гламурном шоу и вышла на подиум

Модель феерично продефелировала на подиуме. Шоу проводилось в рамках Недели моды в Париже.

Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Немецкая супермодель Хайди Клум сейчас редко выходит на подиум, а больше занята карьерой телеведущей или студийными съемками, однако на этой неделе она порадовала поклонников участием в показе. Хайди появилась в шоу L’Oréal Paris во Франции.

Ежегодно косметический бренд собирает в Париже своих амбассадоров, которые демонстрируют на подиуме наряды от различных именитых марок. Хайди в этот раз выгуляла на подиуме длинное черное платье от турецкого бренда Raisa Vanessa, основанного сестрами Раисой и Ванессой Сассон, которые выросли в Стамбуле.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Платье было длинным, с высоким разрезом на юбке и глубоким декольте. Под грудью его украшал декор в виде большого цветка.

Также суперзвезду заметили папарацци на улице, но уже в другом образе. 30 сентября Клум прибыла из Франции в Германию, где посетила один из магазинов L’Oréal. Модель была одета в белоснежный наряд, который дополнила мюлями и золотыми украшениями.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

В прошлом году Хайди Клум тоже принимала участие в этом шоу, но на подиуме тогда появилась в латексном платье и бриллиантах.

