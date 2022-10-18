Она невероятна: Изабель Гулар в обтягивающем платье блеснула обнаженной грудью

Изабель Гулар побывала на церемонии вручения "Золотого мяча" 2022 года, которая прошла в театре Дю Шатле в Париже. Туда она пришла вместе со своим мужем – немецким вратарем футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кевином Траппом.

Изабель Гулар и Кевин Трапп / Фото: Associated Press

Манекенщица выбрала для такого события элегантное обжатое черное платье с вырезами в зоне декольте и под грудью, часть которой она засветила.

Вырезы были также на спине, которые она продемонстрировала для фотографов.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Аутфит Гулар дополнила черными босоножками и металлическими браслетами на руках. Волосы модель собрала в конский хвост, сделала вечерний макияж и украсила уши золотыми серьгами с бриллиантами.

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