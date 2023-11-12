Она невероятна: Ким Кардашьян появилась на публике в "голом" платье с огромными черными цветами

Телезвезда Ким Кардашьян вышла к фотографом в Калифорнии в наряде из коллекции осень-зима 2023 бренда Balenciaga. На ней было черное полностью прозрачное платье из тонкой ткани, а украшали его большие черные цветы.

Под платьем у Ким было бежевый кэтсьют, который закрывал ее тело, но при этом создавал "голый" эффект.

Дополнял наряд атласный пояс с бантом на талии и остроносая обувь. Также она сделала длинный бежевый маникюр и мокрую укладку. Макияж у Ким был ее любимый в бежевой гамме.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

В этом платье звезда посетила благотворительное мероприятие Baby2Baby, которое состоялось в Калифорнии.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Появление в платье черного цвета уже второе в этом месяце, ведь совсем недавно Ким блистала перед камерами в готическом платье с крестами от американского бренда Chrome Hearts.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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