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Она невероятна: Мэрайя Кэри появилась на вечеринке в кожаных лосинах и топе Prada

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
808
Время на прочтение
1 мин
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Она невероятна: Мэрайя Кэри появилась на вечеринке в кожаных лосинах и топе Prada

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Длительно время певица боролась с лишним весом и сейчас выглядит просто потрясающе.

Американская суперзвезда, 54-летняя певица Мэрайя Кэри, сходила в Лос-Анджелесе на вечеринку после премьеры фильма “Все страхи Бо”, где главную роль сыграл Хоакин Феникс.

Звезду сфотографировали на улице в дерзком образе - кожаных обтягивающих лосинах, которые она сочетала с майкой, топом от Prada и кожаным ремнем с перфорацией и завязками.

Лук она дополнила идеальной укладкой с локонами, солнцезащитными очками и крупными серьгами. Обула певица лакированные босоножки на высокой платформе и широком каблуке.

Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Также на своей странице в Instagram Мэрайя опубликовала очень милое видео, в котором вместе с детьми и их друзьями гладила маленького серого кролика и праздновала Пасху.

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Дата публикации
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808
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