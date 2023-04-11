Она невероятна: Мэрайя Кэри появилась на вечеринке в кожаных лосинах и топе Prada

Длительно время певица боролась с лишним весом и сейчас выглядит просто потрясающе.

Американская суперзвезда, 54-летняя певица Мэрайя Кэри, сходила в Лос-Анджелесе на вечеринку после премьеры фильма “Все страхи Бо”, где главную роль сыграл Хоакин Феникс.

Звезду сфотографировали на улице в дерзком образе - кожаных обтягивающих лосинах, которые она сочетала с майкой, топом от Prada и кожаным ремнем с перфорацией и завязками.

Лук она дополнила идеальной укладкой с локонами, солнцезащитными очками и крупными серьгами. Обула певица лакированные босоножки на высокой платформе и широком каблуке.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Также на своей странице в Instagram Мэрайя опубликовала очень милое видео, в котором вместе с детьми и их друзьями гладила маленького серого кролика и праздновала Пасху.

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