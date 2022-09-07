Она невероятна: супермодель Алина Байкова вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля

Она, как всегда, была потрясающей.

Украинская супермодель Алина Байкова посетила 6 сентября 79-й Венецианский кинофестиваль. Звезда вышла на красную дорожку самого престижного киномероприятия Европы в эффектном голубом мини-платье от бренда Rami Kadi.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Платье Алины было приталенным, на одно плечо и имело длинный шлейф сзади, а вот передняя часть наряда была очень оригинальной, ведь ее украшал огромный бант, перетекающий в юбку.

Также на платье была плиссировка и мелкие блестки, которые при вспышке камер и софитов красиво сверкали. Процессом создания платья поделился на своей странице бренд Rami Kadi, показав более детально ручную работу.

Также стоит отметить нежный макияж модели, оригинальные кафы в ушах и роскошные сатиновые туфли-лодочки от украинского бренда Kachorovska.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

А перед выходом на дорожку Алину заметили на пирсе, когда она направлялась на остров Лидо. На украинке были мини-шорты с патриотичным сине-желтым принтом, белая блуза и солнцезащитные очки от Céline в белой оправе. Завершили лук сумка Pinko и слингбэки лавандового оттенка.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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