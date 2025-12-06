Она невероятна: Ума Турман вышла на красную дорожку в Саудовской Аравии

Ума Турман / © Associated Press

Реклама

В городе Джидди в Саудовской Аравии стартовал ежегодный Международный кинофестиваль The Red Sea, который традиционно посетили одни из самых известных мировых звезд. В этом году в ряде мероприятий кинофестиваля приняла участие американская актриса Ума Турман.

55-летняя звезда вышла на красную дорожку в двух совершенно разных образах и это было очень красиво. Сначала актриса продемонстрировала черное платье на открытии кинофестиваля. Это был прямой наряд без рукавов, но с подчеркнутой талией и гламурным декором на вырезе. Ума носила платье с серебристыми босоножками и лаконичной прической.

Ума Турман / © Associated Press

Затем в рамках кинофестиваля состоялось мероприятие «Женщины в кино — 2025», на которое Ума Турман надела белое платье-жакет с пуговицами. Прическу в этом образе актриса сделала более расслабленной, ее туфли были замшевыми и бежевыми, но главным акцентом лука стали большие зеленые серьги Турман, которые потрясающе сияли.

Реклама

Ума Турман / © Associated Press