Она невероятна: Ума Турман вышла на красную дорожку в Саудовской Аравии

Лаконичные образы звезды были роскошными и демонстрировали ее изысканный вкус и любовь к деталям в моде.

Юлия Каранковская
Ума Турман

Ума Турман / © Associated Press

В городе Джидди в Саудовской Аравии стартовал ежегодный Международный кинофестиваль The Red Sea, который традиционно посетили одни из самых известных мировых звезд. В этом году в ряде мероприятий кинофестиваля приняла участие американская актриса Ума Турман.

55-летняя звезда вышла на красную дорожку в двух совершенно разных образах и это было очень красиво. Сначала актриса продемонстрировала черное платье на открытии кинофестиваля. Это был прямой наряд без рукавов, но с подчеркнутой талией и гламурным декором на вырезе. Ума носила платье с серебристыми босоножками и лаконичной прической.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Затем в рамках кинофестиваля состоялось мероприятие «Женщины в кино — 2025», на которое Ума Турман надела белое платье-жакет с пуговицами. Прическу в этом образе актриса сделала более расслабленной, ее туфли были замшевыми и бежевыми, но главным акцентом лука стали большие зеленые серьги Турман, которые потрясающе сияли.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Образы актрисы Умы Турман (12 фото)

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

© Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

