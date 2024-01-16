Она невероятная: 49-летняя звезда сериалов "Игра престолов" в платье с сексуальным декольте сияла на красной дорожке

Звезда сериалов "Игра престолов" и "Тед Лассо" Ханна Уэддингем стала гостьей церемонии премии Emmy Awards в Лос-Анджелесе.

Актриса сияла на красной дорожке в эффектном платье пастельно-зеленого цвета, расшитом бисером и камнями, от бренда Marchesa.

Ханна Уэддингем / Фото: Associated Press

Ханна Уэддингем / Фото: Associated Press

Наряд имели американскую проему, сексуальное декольте и фатиновый низ с рюшами, переходивший в длинный шлейф. Платье идеально подчеркнуло соблазнительную фигуру звезды.

Ханна Уэддингем / Фото: Associated Press

Ханна сделали стильную укладку, макияж с розовыми румянами, тенями и помадой. Аутфит Уэддингем дополнила украшениями в виде цветов от Marchesa и туфлями от Nina.

Ханна Уэддингем / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Ханна Уэддингем попала в объектив папарацци в Нью-Йорке в стильном луке. На ней был черный топ и черный костюм от бренда The Vampire's Wife с зелеными цветами и золотистыми полосками.

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