Она невероятная: 5 эффектных образов Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend

Певица во время концерта на фестивале продемонстрировала красивые луки в сексуальных нарядах.
Вчера, 11 июля, завершился масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы — Atlas Weekend. Самое большое количество людей, по словам организаторов феста, пришло на выступление Тины Кароль, которое было в первые два бесплатных дня.
Предлагаем вспомнить эффектные образы артистки, которые она продемонстрировала во время своего невероятного концерта со спецэффектами, лазерным шоу и моушн-графикойю
Сначала Тина появилась на сцене в деловом черном костюме в блестящую полоску от Saint Laurent, который состоял из жакета и прямых брюк. Костюм она сочетала с белой рубашкой, черным галстуком и черными ботильонами на устойчивых каблуках.
Затем звезда сняла жакет и рубашку и предстала в футуристическом топе цвета металлик.
Исполнительница сняла топ и показалась в боди и брюках.
Сняв из себя ненужные вещи, Кароль продемонстрировала сексуальные формы в черном полупрозрачном боди от David Koma, расшитом камнями, и черных колготах из своей лимитированной коллекции.
Также Тина поразила сногсшибательным видом в обтягивающем черно-белом платье с оптической иллюзией от Jean Paul Gaultier. К слову, в таком же наряде выходила в свет Ким Кардашьян и рэперка Lizzo.
Идеально сидел на сексуальной фигуре звезды футуристический комбинезон.
В боди Jean Paul Gaultier с камнями Swarovski Тина тоже была хороша.
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