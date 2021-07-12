Она невероятная: 5 эффектных образов Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend

Она невероятная: 5 эффектных образов Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend

Певица во время концерта на фестивале продемонстрировала красивые луки в сексуальных нарядах.

Вчера, 11 июля, завершился масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы — Atlas Weekend. Самое большое количество людей, по словам организаторов феста, пришло на выступление Тины Кароль, которое было в первые два бесплатных дня.

Предлагаем вспомнить эффектные образы артистки, которые она продемонстрировала во время своего невероятного концерта со спецэффектами, лазерным шоу и моушн-графикойю

Сначала Тина появилась на сцене в деловом черном костюме в блестящую полоску от Saint Laurent, который состоял из жакета и прямых брюк. Костюм она сочетала с белой рубашкой, черным галстуком и черными ботильонами на устойчивых каблуках.

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Затем звезда сняла жакет и рубашку и предстала в футуристическом топе цвета металлик.

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Исполнительница сняла топ и показалась в боди и брюках.

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Сняв из себя ненужные вещи, Кароль продемонстрировала сексуальные формы в черном полупрозрачном боди от David Koma, расшитом камнями, и черных колготах из своей лимитированной коллекции.

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Также Тина поразила сногсшибательным видом в обтягивающем черно-белом платье с оптической иллюзией от Jean Paul Gaultier. К слову, в таком же наряде выходила в свет Ким Кардашьян и рэперка Lizzo.

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Идеально сидел на сексуальной фигуре звезды футуристический комбинезон.

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

В боди Jean Paul Gaultier с камнями Swarovski Тина тоже была хороша.

Тина Кароль/Скрин видео

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