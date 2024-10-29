Она невероятная: 6 лучших фильмов с Флоренс Пью

Уже 31 октября в украинский прокат выйдет долгожданная и самая романтичная премьера этой осенью – мелодрама "Время жить", где в главной женской роли сыграла одна из самых ярких молодых актрис современности – Флоренс Пью.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Свои первые шаги в мире кино Флоренс сделала еще когда была школьницей. В 2014 году она сыграла подростка в фильме "Падение" и сразу привлекла к себе внимание опытных экспертов, номинировавших дебютантку на премии Лондонского круга кинокритиков и Лондонского кинофестиваля.

Карьера Флоренс стремительно взлетела и, кажется, за какую бы роль актриса ни взялась, она всегда сможет ошеломить зрителей и киносообщество. Ведь ей хорошо даются героини в картинах разных жанров: от костюмированных исторических драм и мелодрам до психологических хорроров и комедийных лент. Подтверждение этому ряд номинаций на престижные кинопремии, в том числе "Оскар" и BAFTA.

Предлагаем вспомнить ленты, которые лучше демонстрируют многогранность актерского мастерства Флоренс Пью.

"Маленькие женщины", 2019

Это уже седьмая экранизация одноименного американского романа Луизы Мэй Олкотт. В основе истории – жизнь четырех непохожих друг на друга сестер. Девушки живут во времена Гражданской войны в США и ждут возвращения отца с фронта. Тем временем аристократия, к которой принадлежат сестры, постепенно приходит в упадок, а героини взрослеют и каждая ищет свое место в жизни.

Непревзойденная Флоренс Пью сыграла младшую из девушек – безудержную и темпераментную Эми Марч. За эту роль актриса получила номинации на премии BAFTA и Оскар за лучшую женскую роль второго плана. А критики единодушно отметили, как мастерски Флоренс справилась с хитрыми противоречиями своей героини, приправив свое исполнение метким юмором и своенравием.

"Солнцестояние", 2019

Фольклорный фильм ужасов, который Флоренс Пью обогатила своим невероятным исполнением главной роли. Оценивая этот фильм, кинокритики неизбежно вспоминают яркую и темпераментную игру Пью. Сама же лента рассказывает о компании друзей, которая приезжает на загадочный фестиваль, который проходит раз в 90 лет. Здесь они участвуют в обряде, посвященном летнему солнцестоянию, и неожиданно стали участниками языческого культа, в котором каждому из них предстоит побороться за свою жизнь.

"Не беспокойся, дорогая", 2022

По мнению критиков игра Флоренс Пью в этом психологическом хорроре превзошла сам фильм. Актриса в очередной раз доказала, что способна превратить в шедевр любую роль, за которую берется. В "Не беспокойся, дорогая" Пью сыграла обычную американскую домохозяйку 50-х годов. Вместе со своим мужем женщина живет в экспериментальной коммуне, по правилам которой все ее обитатели могут говорить только о бытовых мелочах. Итак, героиню сопровождает бесконечная скука, а каждый новый день похож на предыдущий. Пока женщина не узнает, что ее муж хранит ужасный секрет, способный коренным образом изменить ее жизнь.

"Оппенгеймер", 2023

Этот байопик Кристофера Нолана стал самым кассовым фильмом в карьере Флоренс Пью. В ленте актриса сыграла члена Коммунистической партии США Джин Татлок. Несмотря на то, что Пью принадлежала роль второго плана, пресса отметила, что в своих сценах актриса утонченно доминирует.

По сюжету в разгар Второй мировой войны блестящий физик Роберт Оппенгеймер создает и испытывает первую в мире ядерную бомбу. С одной стороны, разработка способна приблизить долгожданную победу в войне. С другой стороны, она может стать толчком к уничтожению человечества.

"Дюна. Часть вторая", 2024

В 2022 году стало известно, что Флоренс Пью присоединится к актерскому составу громкой научно-фантастической кинофраншизы Вселенной "Дюны". Актриса сыграла роль принцессы Ирулан. Фильм очаровывает своей красотой и масштабом.

По сюжету во Вселенной продолжаются межгалактические конфликты из-за чрезвычайно ценного ресурса, которым богата планета Арракис, более известная как Дюна. Здесь хранится меланж – бесценное вещество, способное продлить жизнь и раскрыть весь потенциал человеческого мозга. Пол Атрид женится на принцессе Ирулан и становится Императором этой планеты. Однако не все соглашаются признать власть героя, и это может дать начало священной войне.

"Время жить", 2024

Самая романтичная премьера этой осенью с очаровательной Флоренс Пью в главной роли способна сдвинуть с пьедестала мелодрамы, которые уже успели стать культовыми. Пью здесь и забавная, и нежная и в то же время сильная, решительная и амбициозная. Многие кинокритики считают, что в "Времени жить" именно актерская игра Флоренс Пью и ее партнера по киноплощадке Эндрю Гарфилда вышла на передний план и стала главным украшением ленты. Эта щемящая история любви амбициозной шеф-кухаря и ее мужа показывает сразу несколько периодов жизни пары, когда героям приходится сталкиваться, как с маленькими курьезами, так и с серьезными испытаниями. Фильм приправлен тонким юмором, благодаря которому в милых героях зритель сможет рассмотреть и себя.

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