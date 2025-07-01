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- Шоу-бизнес
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Она невероятная: 60-летняя Элизабет Херли в черном купальнике продемонстрировала идеальную фигуру
Британская актриса обожает фотографироваться в купальниках.
В Сети появилось пикантное фото Элизабет Херли, которое заряжает на положительный летний вайб.
Актриса позирует в черном бикини с металлической фурнитурой в виде цепочек от своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.
Свой пляжный лук она дополнила массивными очками с розовыми линзами.
Похоже, Элизабет принимала солнечные ванны и решила сделать снимок на память о своем отдыхе.
Напомним, Элизабет Херли в сопровождении своего бойфренда посетила благотворительный вечер в Лондоне.