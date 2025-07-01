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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
448
Время на прочтение
1 мин

Она невероятная: 60-летняя Элизабет Херли в черном купальнике продемонстрировала идеальную фигуру

Британская актриса обожает фотографироваться в купальниках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

В Сети появилось пикантное фото Элизабет Херли, которое заряжает на положительный летний вайб.

Актриса позирует в черном бикини с металлической фурнитурой в виде цепочек от своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Свой пляжный лук она дополнила массивными очками с розовыми линзами.

Похоже, Элизабет принимала солнечные ванны и решила сделать снимок на память о своем отдыхе.

Напомним, Элизабет Херли в сопровождении своего бойфренда посетила благотворительный вечер в Лондоне.

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