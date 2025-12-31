ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Она невероятная: 60-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини похвасталась идеальной фигурой

Британская актриса порадовала фолловеров новым горячим снимком.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram фото, сделанное во время отдыха в теплых краях. Актриса позировала возле пальмы в гламурном бикини с леопардовым принтом и золотыми цепочками от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Херли продемонстрировала стройную и красивую фигуру. Она находится в отличной форме.

Свой пляжный лук звезда дополнила объемной укладкой, макияжем с акцентом на глазах и серьгами-кольцами в ушах.

«Жизнь — это пляж. Когда я снималась для своей первой обложки американского Vogue (конечно же, в бикини), необыкновенный Стивен Майзел научил меня, насколько важно контровое освещение для хорошего пляжного фото — и по сей день я следую его мудрости, так что вот я хвастаюсь», — подписала снимок Элизабет.

