Она невероятная: 60-летняя Элизабет Херли в леопардовом бикини похвасталась идеальной фигурой
Британская актриса порадовала фолловеров новым горячим снимком.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram фото, сделанное во время отдыха в теплых краях. Актриса позировала возле пальмы в гламурном бикини с леопардовым принтом и золотыми цепочками от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.
Херли продемонстрировала стройную и красивую фигуру. Она находится в отличной форме.
Свой пляжный лук звезда дополнила объемной укладкой, макияжем с акцентом на глазах и серьгами-кольцами в ушах.
«Жизнь — это пляж. Когда я снималась для своей первой обложки американского Vogue (конечно же, в бикини), необыкновенный Стивен Майзел научил меня, насколько важно контровое освещение для хорошего пляжного фото — и по сей день я следую его мудрости, так что вот я хвастаюсь», — подписала снимок Элизабет.
