Она невероятная: 70-летняя Кристи Бринкли в красном купальнике похвасталась подтянутой фигурой

В начале февраля Кристи Бринкли исполнилось 70 лет. В это трудно поверить, ведь она выглядит просто невероятно.

Свой юбилей супермодель отпраздновала вместе с детьми и друзьями на Карибах.

Кристи Бринкли/Instagram

Кристи Бринкли/Instagram

В Instagram Бринкли опубликовала интересные фотографии с празднованию. Именинница устроила вечеринку на яхте. Они фотографировались, прыгали в воду, плавали и загорали.

Кристи Бринкли/Instagram

Кристи продемонстрировала подтянутую фигуру в красном сплошном купальнике в стиле спасателей Малибу.

Кристи Бринкли/Instagram

Свой лук она дополнила цветной рубашкой, соломенной шляпой, вязаными цветочными мини-шортами, плетеной сумкой в стиле бохо через плечо, черными очками и часами.

Кристи Бринкли/Instagram

Кристи Бринкли/Instagram

В прошлый раз Кристи позировала на яхте в черном лонгсливе.

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