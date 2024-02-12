Она невероятная: 70-летняя Кристи Бринкли в красном купальнике похвасталась подтянутой фигурой

Супермодель 80-х выглядит прекрасно.
В начале февраля Кристи Бринкли исполнилось 70 лет. В это трудно поверить, ведь она выглядит просто невероятно.
Свой юбилей супермодель отпраздновала вместе с детьми и друзьями на Карибах.
В Instagram Бринкли опубликовала интересные фотографии с празднованию. Именинница устроила вечеринку на яхте. Они фотографировались, прыгали в воду, плавали и загорали.
Кристи продемонстрировала подтянутую фигуру в красном сплошном купальнике в стиле спасателей Малибу.
Свой лук она дополнила цветной рубашкой, соломенной шляпой, вязаными цветочными мини-шортами, плетеной сумкой в стиле бохо через плечо, черными очками и часами.
В прошлый раз Кристи позировала на яхте в черном лонгсливе.
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