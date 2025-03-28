Она невероятная: 71-летняя Брижит Макрон в мини-юбке и на шпильках продемонстрировала стройные ноги

Брижит Макрон / © Associated Press

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Брижит Макрон встретилась со своей коллегой — первой леди Бразилии Розанжелой Лула да Силой, которая с рабочим визитом приехала во Францию. Их сфотографировали у Елисейского дворца.

Брижит Макрон и Розанджела Лула да Сила / © Associated Press

Госпожа Макрон предстала в черном свитере и черной мини-юбке, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Сверху она надела бежевый жакет с большими накладными карманами и пуговицами с логотипом бренда Louis Vuitton.

Брижит Макрон / © Getty Images

Аутфит Брижит дополнила коричневыми остроносыми туфлями на шпильках с монограммой Louis Vuitton. Она одела объемный парик, сделала макияж смоки-айс, украсила шею золотыми цепочками, а руки — кольцами с камнями.

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Розанджела была одета в серый клетчатый костюм, черный топ и черные туфли.

Брижит Макрон и Розанджела Лула да Сила / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон показалась в вечернем образе. На ней было синее платье с воротником-стойкой и декоративными золотыми пуговицами.