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- Шоу-бизнес
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Она невероятная: 71-летняя Брижит Макрон в мини-юбке и на шпильках продемонстрировала стройные ноги
Первая леди Франции любит носить короткие наряды, которыми подчеркивает свои стройные колени.
Брижит Макрон встретилась со своей коллегой — первой леди Бразилии Розанжелой Лула да Силой, которая с рабочим визитом приехала во Францию. Их сфотографировали у Елисейского дворца.
Госпожа Макрон предстала в черном свитере и черной мини-юбке, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Сверху она надела бежевый жакет с большими накладными карманами и пуговицами с логотипом бренда Louis Vuitton.
Аутфит Брижит дополнила коричневыми остроносыми туфлями на шпильках с монограммой Louis Vuitton. Она одела объемный парик, сделала макияж смоки-айс, украсила шею золотыми цепочками, а руки — кольцами с камнями.
Розанджела была одета в серый клетчатый костюм, черный топ и черные туфли.
Напомним, Брижит Макрон показалась в вечернем образе. На ней было синее платье с воротником-стойкой и декоративными золотыми пуговицами.