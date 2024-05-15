Она невероятная: 86-летняя Джейн Фонда произвела фурор роскошным видом в Каннах

Американская актриса появилась на кинофестивале в леопардовом пальто и комбинезоне с вышивкой.

Вчера, 14 мая, на Лазурном побережье стартовал 77-й Каннский кинофестиваль. На красной дорожке в этот вечер появилось немало знаменитых красавиц.

Настоящий фурор на открытии произвела невероятная Джейн Фонда, которая в свои 86 лет может дать фору многим молодым коллегам.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Актриса предстала перед собравшимися в черном комбинезоне с брюками клеш, шлейфом и V-образным декольте от бренда Elie Saab, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру. Спереди наряд был расшит цветочными аппликациями из серебряно-черных пайеток и камней. Обута звезда была в туфли цвета металлик.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

На плечи она накинула гламурное оранжевое пальто с леопардовым принтом, которое потом сняла.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн сделала объемную укладку с серебристыми локонами и макияж с красной помадой и пышными накладными ресницами. Лук Фонда дополнила роскошными бриллиантовыми украшениями от Pomellato: серьгами, колье и браслетом.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

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