Она невероятная: 92-летняя артистка в платье с рюшами произвела фурор на премии "Оскар"

Рита Морено в вечернем наряде и отличном настроении позировала фотографам на красной дорожке.

Пуэрто-риканская и американская певица, актриса и танцовщица – Рита Морено – произвела настоящий фурор на церемонии награждения премии "Оскар".

На красной дорожке женщина появилась в элегантном образе. На ней было вечернее черное бархатное платье с гофрированными рюшами от бренда Badgley Mischka и оперные черные перчатки. Обута она была в черные замшевые туфли.

Рита Морено / Фото: Associated Press

Аутфит Рита дополнила париком со стрижкой пикси, макияжем с акцентом на глазах и серьгами с камнями и золотым браслетом.

Рита Морено / Фото: Associated Press

Морено охотно позировала фотографам, демонстрировала грациозные движения и свою красивую улыбку.

Рита Морено / Фото: Associated Press

В этом же луке артистка предстала и на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair.

Рита Морено / Фото: Associated Press

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