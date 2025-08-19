Она невероятная: 92-летняя Джоан Коллинз показала фото в купальнике из Сен-Тропе

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

Реклама

Джоан Коллинз опубликовала в Instagram снимок со своего отпуска, который проводит в прибрежном городе Сен-Тропе, что на юго-востоке Франции.

Актриса принимала солнечные ванны на шезлонге и решила сфотографироваться. Она была одета в белый сплошной купальник на тонких бретельках, с драпировкой и бирюзовой юбочкой.

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

Свой пляжный лук Коллинз дополнила элегантной широкополой красной шляпой и роскошными бирюзовыми украшениями: серьгами, двумя нитями ожерелья, браслетами и кольцами.

Реклама

Джоан сделала насыщенный макияж смоки-айс и накрасила губы красной помадой, а также у нее был бордовый педикюр.

В свои 92 года Коллинз выглядит потрясающе и на своем примере она доказывает, что возраст - это лишь цифры в паспорте.

"Продюсер думает снять продолжение "Убийства между друзьями". Я играла Франческу Карлайл, теле-звезду и частного детектива (в фильмах Агаты Кристи и "Она написала убийство"). Тем временем я отдыхаю на юге Франции в 32-градусную жару. Думаю о своем следующем шаге или следующем фильме!" - написала Джоан в посте.

Напомним, Джоан Коллинз показала первые фото со съемок фильма, где она играет Уоллис Симпсон - жену короля Эдуарда VIII.