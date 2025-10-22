ТСН в социальных сетях

Она невероятная: Дженна Дьюэнн вышла на красную дорожку в лавандовом мини-платье

Звезда подчеркнула свои роскошные ноги коротким платьем.

Дженна Дьюэнн

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

44-летняя актриса, продюсер и танцовщица Дженна Дьюэнн, широко известная публике благодаря фильму «Шаг вперед» и как бывшая жена актера Ченнинга Татума, появилась на мероприятии в Беверли-Хиллз.

Звезда выглядела очень вышла на публику в лавандовом мини-платье с гламурно оформленным декольте стразами и камнями. Также у этого платья были прозрачные вставки на корсете, которые предавали эффектности общему образу. Ее наряд был от бренда Fovari из коллекции осень-зима 2023-2024. Наряд Дженна также дополнила гламурными мюлями со стразами, макияжем и прической с распущенными волосами.

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

Дженна — многодетная мама, ведь у нее трое детей. Недавно старшая дочка актрисы — 12-летней Эверли — посетила премьеру фильма с отцом Ченнингом Татумом.

Ченнинг Татум и его дочь Эверли / © Getty Images

Ченнинг Татум и его дочь Эверли / © Getty Images

Напомним, что Эверли родилась в 2013 году. К сожалению пара развелась в 2018 году, когда ей было пять лет, но родители оформили совместную опеку над дочерью, и она живет поровну у отца и матери. Также у Дженны есть двое детей от Стива Кази — сын и дочь.

Дженна Дьюэнн и Стив Кази / © Getty Images

Дженна Дьюэнн и Стив Кази / © Getty Images

