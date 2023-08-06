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Она невероятная: Элизабет Херли в красном платье с глубоким декольте и высоким разрезом сияла на вечеринке в Испании

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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Она невероятная: Элизабет Херли в красном платье с глубоким декольте и высоким разрезом сияла на вечеринке в Испании

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

58-летняя британская актриса приехала на мероприятие в Пальму-де-Майорку.

Элизабет Херли посетила вечеринку Remus Lifestyle Night, которую организовал известный агент по элитной недвижимости Марсель Ремус в испанском курортном городе Пальма-де-Майорка.

Актриса предстала перед камерами в эффектном образе. На ней было красное платье макси с рюшами на плечах, глубоким декольте, идеально подчеркнувшим ее сексуальный бюст, и высоким разрезом.

Элизабет Херли / © Getty Images
Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Аутфит Лиз дополнила красными босоножками на высокой платформе и каблуках.

Херли сделала красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, украсила уши элегантными серьгами с камнями, а шею – цепочкой с кулоном в виде сердца. Она выглядела невероятно.

Элизабет Херли с сыном / © Getty Images
Элизабет Херли с сыном / Фото: Getty Images

На мероприятие актриса приехала вместе со своим сыном-красавцем Демианом. На парне был голубой костюм, пиджак которого он надел на голое тело. Наряд Демиан дополнил белыми кроссовками на высокой подошве.

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Дата публикации
Просмотры
560
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