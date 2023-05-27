Она невероятная: Ева Лонгория "голым" платьем подчеркнула сексуальную фигуру

48-летняя актриса в наряде от Elie Saab сияла на красной дорожке в Каннах.

Ева Лонгория вчера, 26 мая, посетила показ фильма The Old Oak на Каннском кинофестивале.

Для своего эффектного появления актриса выбрала роскошное "голое" кутюрное платье со шлейфом от Elie Saab. Наряд был расшит бисером, пайетками и серебряной вышивкой. Оно прекрасно сидело на сексуальной фигуре звезды.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева также продемонстрировала, как выглядит ее ажурная спина.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Образ Лонгория дополнила серебряными босоножками на высокой платформе и каблуках. Она сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди, макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши элегантными серьгами с камнями, а руку – кольцом с массивным бриллиантом и завершила лук перламутровым маникюром.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Напомним, Ева Лонгория в черном вечернем наряде, состоявшем из боди, расшитом стразами, и прозрачной юбки позировала на благотворительном гала-вечере amfAR.

Читайте также: