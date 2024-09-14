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Она невероятная: Хайди Клум в роскошном мини-платье блеснула соблазнительной грудью

Она невероятная: Хайди Клум в роскошном мини-платье блеснула соблазнительной грудью

Она невероятная: Хайди Клум в роскошном мини-платье блеснула соблазнительной грудью

Хайди Клум / Фото: Getty Images

51-летняя супермодель продолжает восхищать своими красивыми луками.

Хайди Клум стала гостьей празднования 50-летия People + Chain, состоявшегося в The Chain House в Лос-Анджелесе.

Модель произвела настоящий фурор своим эффектным появлением на ивенте. Она была одета в золотое мини-платье с "хищным" принтом, полностью расшитое стразами.

Наряд имел американскую пройму, обнажавшую часть ее пышного бюста. А еще длина мини прекрасно подчеркнула ее стройную фигуру.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

Образ Хайди дополнила черным клатчем, инкрустированным стразами, и черными мюлями со стразами и шпильками.

У нее была идеально ровная укладка, макияж с золотыми тенями и длинными ресницами, нюдовые маникюр и педикюр, а также кольца на пальцах.

Напомним, Хайди Клум продемонстрировала стильный лук в белой базовой майке с черной юбкой на пуговицах и с карманами.

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