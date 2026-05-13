Она невероятная: Хайди Клум в золотом платье с бахромой пришла на ужин в Каннах
Супермодель и телеведущая Хайди Клум посетила торжественный ужин по случаю церемонии открытия 79-го ежегодного Каннского кинофестиваля, состоявшейся 12 мая.
Она просто сияла в золотом платье миди с глубоким декольте, которое было выполнено в эстетике 1920-х годов. Наряд был роскошно расшит стеклярусом, а также бахромой из него, поэтому, когда звезда двигалась, каждая деталь платья двигалась с ней, и это было роскошно и очень гламурно.
Образ Клум дополнила золотистыми мюлями, небольшой сумкой и драгоценностями, а завершали этот лук макияж и прическа с локонами.
Также Хайди вышла на красную дорожку и на день открытия кинофестиваля. Она предстала перед камерами также в золотом платье от Elie Saabиз коллекции осень-зима 2025, которое украшали складки и крупный цветок на груди.