Она невероятная красавица: 63-летняя Деми Мур вышла на красную дорожку

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур посетила мероприятие посвященное сериалу Landman в Лос-Анджелесе. Актриса сыграла в шоу одну из главных ролей, поэтому также вышла на фотокол и позировала фотографам.

63-летняя звезда выбрала для своего выхода образ от Gucci, который включал топ и кардиган из пушистого трикотажа, а также гламурное платье оранжевого цвета, которое было выполнено из кружевной ткани и украшено крупным декором.

Также Деми дополнила наряд гламурной обувью на каблуках, макияжем и серьгами. Волосы звезда распустила.

Напомним, что ранее голливудская звезда посетила в роскошном золотом наряде премьеру короткометражного фильма Gucci «Тигр», который новый креативный директор Модного дома Демна Гвасалия презентовал публике вместо традиционного показа мод. Деми сыграла в фильме главную роль.

Деми Мур / © Associated Press