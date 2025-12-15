ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
367
Время на прочтение
1 мин

Она невероятная красавица: 63-летняя Деми Мур вышла на красную дорожку

Актриса продемонстрировала оригинальное сочетание вещей.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур посетила мероприятие посвященное сериалу Landman в Лос-Анджелесе. Актриса сыграла в шоу одну из главных ролей, поэтому также вышла на фотокол и позировала фотографам.

63-летняя звезда выбрала для своего выхода образ от Gucci, который включал топ и кардиган из пушистого трикотажа, а также гламурное платье оранжевого цвета, которое было выполнено из кружевной ткани и украшено крупным декором.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Также Деми дополнила наряд гламурной обувью на каблуках, макияжем и серьгами. Волосы звезда распустила.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Напомним, что ранее голливудская звезда посетила в роскошном золотом наряде премьеру короткометражного фильма Gucci «Тигр», который новый креативный директор Модного дома Демна Гвасалия презентовал публике вместо традиционного показа мод. Деми сыграла в фильме главную роль.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур в роскошных нарядах (39 фото)

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

